Pronta a dicembre la mega ferrovia che collegherà la Cina al Laos (Di martedì 2 marzo 2021) Con l'imponente opera, continua l'avanzata di Pechino nel Sud-Est asiatico. Nell'ambito della Belt and Road Initiative. I rapporti economico-commerciali tra Cina e Laos si stanno facendo sempre più intensi. Nell'ambito della Belt and Road Initiative, i due Paesi stanno costruendo una mega ferrovia di collegamento, che dovrebbe essere inaugurata il prossimo dicembre. Si tratta di un'opera imponente (522 km nella provincia dello Yunnan e 414 km in Laos), dal costo di circa 6 miliardi di dollari: una realizzazione che non è stata facile, vista la natura montuosa del territorio laotiano (stando ai media cinesi, gli ingegneri della Repubblica popolare avrebbero non a caso perforato ben 168 tunnel). Tutto questo, mentre, secondo quanto riferito dal Vientiane Times, la ... Leggi su panorama (Di martedì 2 marzo 2021) Con l'imponente opera, continua l'avanzata di Pechino nel Sud-Est asiatico. Nell'ambito della Belt and Road Initiative. I rapporti economico-commerciali trasi stanno facendo sempre più intensi. Nell'ambito della Belt and Road Initiative, i due Paesi stanno costruendo unadi collegamento, che dovrebbe essere inaugurata il prossimo. Si tratta di un'opera imponente (522 km nella provincia dello Yunnan e 414 km in), dal costo di circa 6 miliardi di dollari: una realizzazione che non è stata facile, vista la natura montuosa del territorio laotiano (stando ai media cinesi, gli ingegneri della Repubblica popolare avrebbero non a caso perforato ben 168 tunnel). Tutto questo, mentre, secondo quanto riferito dal Vientiane Times, la ...

igdSIIQ : #newsletter #marzo #risultati #igdsiiqspa Sintesi dei principali risultati economico-finanziari registrati da… - theglassisblue : Se ripenso ad ottobre, quando ogni sera andavo a dormire alle 4 per stare con loro, poi dopo dicembre è tutto andat… - xitsfaith_ : mi viene da piangere onestamente, sono stanca di questi esami e di non sentirmi mai, nemmeno una volta, pronta per… - michvael : sono pronta da dicembre, veda un po’ lei - ziamsmayne : Possono tenerli dentro ancora per qualche giorno? Dico di essere pronta a vederli fuori dalle palle da dicembre ma… -