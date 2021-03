Professoressa genovese muore a 96 anni e lascia in eredità 25 milioni ad associazioni e ospedali (Di martedì 2 marzo 2021) Edmonda Marisa Cavanna, ex Professoressa genovese, si è recentemente spenta all’età di 96 anni. Era amata da chiunque la conoscesse, che la ricorda ancora in modo affettuoso, ed il suo testamento dimostra perfettamente come fino all’ultimo abbia pensato prima agli altri. Ha infatti disposto che la sua eredità di 25 milioni venga ripartita tra ospedali, associazioni ed enti benefici. La donna ha voluto che parte dei soldi andassero anche per la badante, al suo fianco fino all’ultimo istante e per gli amici di una vita. L’eredità da 25 milioni di euro La signora Cavanna non lascia parenti stretti, e l’ultimo pensiero viene dedicato a chi è in difficoltà. Quasi 4 milioni, ripartiti tra 11 ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021) Edmonda Marisa Cavanna, ex, si è recentemente spenta all’età di 96. Era amata da chiunque la conoscesse, che la ricorda ancora in modo affettuoso, ed il suo testamento dimostra perfettamente come fino all’ultimo abbia pensato prima agli altri. Ha infatti disposto che la suadi 25venga ripartita traed enti benefici. La donna ha voluto che parte dei soldi andassero anche per la badante, al suo fianco fino all’ultimo istante e per gli amici di una vita. L’da 25di euro La signora Cavanna nonparenti stretti, e l’ultimo pensiero viene dedicato a chi è in difficoltà. Quasi 4, ripartiti tra 11 ...

