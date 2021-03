Probabili formazioni Juventus-Spezia, venticinquesima giornata Serie A 2020/2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Le Probabili formazioni di Juventus-Spezia, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021. I bianconeri se la vedranno contro i liguri martedì 2 marzo alle ore 20.45 all’Allianz Stadium e la partita mette in palio tre punti importantissimi per restare disperatamente in corsa per lo scudetto. Gli ospiti non hanno nulla da perdere e proveranno a strappare punti salvezza. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI Juventus – Ronaldo non riposa in questo infrasettimanale perché Morata non è al meglio e Dybala è ancora ai box. Con lui in attacco Kulusevski, torna Danilo in difesa dopo la squalifica. QUI Spezia – Italiano dovrebbe rilanciare Nzola dal primo minuto, finalmente ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Ledi, match valido per ladi. I bianconeri se la vedranno contro i liguri martedì 2 marzo alle ore 20.45 all’Allianz Stadium e la partita mette in palio tre punti importantissimi per restare disperatamente in corsa per lo scudetto. Gli ospiti non hanno nulla da perdere e proveranno a strappare punti salvezza. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Ronaldo non riposa in questo infrasettimanale perché Morata non è al meglio e Dybala è ancora ai box. Con lui in attacco Kulusevski, torna Danilo in difesa dopo la squalifica. QUI– Italiano dovrebbe rilanciare Nzola dal primo minuto, finalmente ...

infoitsport : Diretta Juve-Spezia ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - infoitsport : Probabili formazioni di Juve-Spezia - infoitsport : Diretta Juve-Spezia ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - SiamoPartenopei : Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: quattro ballottaggi per Gattuso [GRAFICO] - infoitsport : Diretta Lazio-Torino ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming -