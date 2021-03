Principe Filippo ricoverato, convocato il figlio Carlo (Di martedì 2 marzo 2021) Il Principe Filippo ha convocato, nell’ospedale dove è ricoverato, suo figlio Carlo . Ecco cosa sta succedendo nella Famiglia Reale. Il Principe Carlo convocato in ospedale Le condizioni di salute del Principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, tengono col fiato sospeso i sudditi di Sua Maestà. Secondo quanto dichiarato da Dickie Arbiter, ex addetto stampa della Regina, però, è avvenuto qualcosa di importante nei giorni scorsi. In un’intervista rilasciata al tabloid Daily Mail , Arbiter spiega: “Il Principe Carlo convocato al capezzale del padre Filippo in ospedale per discutere del futuro della ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 marzo 2021) Ilha, nell’ospedale dove è, suo. Ecco cosa sta succedendo nella Famiglia Reale. Ilin ospedale Le condizioni di salute deldi Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, tengono col fiato sospeso i sudditi di Sua Maestà. Secondo quanto dichiarato da Dickie Arbiter, ex addetto stampa della Regina, però, è avvenuto qualcosa di importante nei giorni scorsi. In un’intervista rilasciata al tabloid Daily Mail , Arbiter spiega: “Ilal capezzale del padrein ospedale per discutere del futuro della ...

