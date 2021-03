Prime dosi di vaccino in Africa contro il Covid-19 grazie a COVAX (Di martedì 2 marzo 2021) Sono iniziate oggi in Ghana e in Costa d’Avorio le campagne di vaccinazione contro il Covid-19 con dosi COVAX. Il progetto prevede di raggiungere presto tutta l’Africa. Le dosi sono fornite dall’Advanced Market Commitment (AMC) della Gavi COVAX Facility. L’AMC è il meccanismo di finanziamento della COVAX Facility per fornire vaccini sovvenzionati dai donatori ai paesi a basso reddito. Il progetto COVAX Queste consegne segnano l’inizio di quello che sarà il più grande e rapido lancio globale di vaccini nella storia. In totale, COVAX mira a consegnare almeno 2 miliardi di dosi di vaccini contro il Covid-19 entro la fine del 2021, di cui almeno 1,3 miliardi alle 92 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Sono iniziate oggi in Ghana e in Costa d’Avorio le campagne di vaccinazioneil-19 con. Il progetto prevede di raggiungere presto tutta l’. Lesono fornite dall’Advanced Market Commitment (AMC) della GaviFacility. L’AMC è il meccanismo di finanziamento dellaFacility per fornire vaccini sovvenzionati dai donatori ai paesi a basso reddito. Il progettoQueste consegne segnano l’inizio di quello che sarà il più grande e rapido lancio globale di vaccini nella storia. In totale,mira a consegnare almeno 2 miliardi didi vacciniil-19 entro la fine del 2021, di cui almeno 1,3 miliardi alle 92 ...

Adnkronos : #VaccinoCovid, '#Italia 25esima in #Ue su prime dosi' - matteosalvinimi : #Salvini: San Marino, 35mila abitanti, dopo aver atteso invano i vaccini promessi da Italia e UE si sono rivolti a… - RobertoBurioni : @vitalbaa Qualcuno mi spieghi come ha fatto BioNTech a comprare un nuovo stabilimento in ottobre e fare uscire a fi… - genovapostnews : Vaccino Covid, domani prime dosi alle forze dell’ordine. E l’Università si candida al fai-da-te - codeghino10 : L'ad di AstraZeneca: «In Scozia con le prime dosi ricoveri crollati del 95%. Il richiamo? Possibile fino a 12 setti… -