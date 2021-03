Prima Industrie, previsti ricavi in crescita a 500 milioni in piano 2021-2023 (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Prima Industrie, società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera, ha approvato oggi il piano Industriale per il triennio 2021-2023. Il gruppo prevede un significativo recupero dei mercati di riferimento a partire da metà 2021, con una crescita forte del mercato cinese e dell’area Asia Pacifico. Per quanto riguarda i settori in cui l’azienda opera, Aerospace e Automotive sono previsti ancora critici nel prossimo triennio, anche se in recupero rispetto al 2020 grazie all’impulso di Space Economy e di E-Mobility, sottolinea la società, che invece vede in forte recupero i settori legati ai macro-trend di Urbanizzazione, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera, ha approvato oggi ilIndustriale per il triennio. Il gruppo prevede un significativo recupero dei mercati di riferimento a partire da metà, con unaforte del mercato cinese e dell’area Asia Pacifico. Per quanto riguarda i settori in cui l’azienda opera, Aerospace e Automotive sonoancora critici nel prossimo triennio, anche se in recupero rispetto al 2020 grazie all’impulso di Space Economy e di E-Mobility, sottolinea la società, che invece vede in forte recupero i settori legati ai macro-trend di Urbanizzazione, ...

