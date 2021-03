Premier League 2020 2021 | show del Manchester City | 4-1 nel finale ai Wolves

(Di mercoledì 3 marzo 2021)dela Etihad Stadium contro il Wolverhampton in una partita però complicata fino all’80’. Nelsi risolve la sfida valida per la ventiseiesima giornata die la squadra di Guardiola la risolve con Gabriel Jesus e la sua doppietta e Mahrez in pieno recupero, dopo l’1-1 che era maturato per effetto dell’autogol di Dendoncker e del pareggio di Coady. IL RACCONTO DEL MATCH – La capolista è scatenata è anche quando non è la squadra di Guardiola a cercare il gol è questo a cercare il. E’ infatti goffo quanto sfortunato l’autogol da parte di Dendoncker che porta in vantaggio i padroni di casa. Si va all’intervallo con i Cizitens in vantaggio e in controllo, ma ...

La squadra di Guardiola, inoltre, non è mai stata in svantaggio nemmeno un minuto nelle ultime 19 partite in, come l'Arsenal tra dicembre 1998 e maggio 1999. E, in attesa delle altre partite, ...MANCHESTER (INGHILTERRA) - Quindicesima vittoria consecutiva in, la ventunesima annoverando tutte le competizioni. La marcia del Manchester City non si ferma. Gli uomini di Guardiola battono il Wolverhampton e allungano a più quindici il vantaggio ...Il video con gli highlights e i gol di Manchester City-Wolverhampton 4-1, match della Premier League 2020/2021 ...Show del Manchester City a Etihad Stadium contro il Wolverhampton in una partita però complicata fino all’80’. Nel finale si risolve la sfida valida per la ventiseiesima giornata di Premier League 202 ...