Prandelli: “Rispetto per la Roma ma nessuna paura. Dobbiamo trovare continuità” (Di martedì 2 marzo 2021) Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la Roma. Queste le sue parole: “Nelle ultime tre trasferte abbiamo commesso qualche errore. Dobbiamo lottare fino alla fine, su ogni pallone. La nostra realtà è questa, Dobbiamo uscirne, convinti di poter reggere e controbattere. Speriamo di poterlo fare anche domani”. Capitolo Callejon: ne hai già parlato è vero, ma potrebbe ancora diventare una risorsa?“Assolutamente sì, poi non parlo più di Callejon”. Ha escluso Amrabat nell’ultima sfida, è pronto al rientro?“Quando uno ha determinazione deve dimostrare di valere la maglia da titolare, me lo aspetto determinato”. È replicabile la Fiorentina vista contro la Juve anche domani?“Personalmente c’è molto Rispetto, ma ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Il tecnico della Fiorentina, Cesare, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la. Queste le sue parole: “Nelle ultime tre trasferte abbiamo commesso qualche errore.lottare fino alla fine, su ogni pallone. La nostra realtà è questa,uscirne, convinti di poter reggere e controbattere. Speriamo di poterlo fare anche domani”. Capitolo Callejon: ne hai già parlato è vero, ma potrebbe ancora diventare una risorsa?“Assolutamente sì, poi non parlo più di Callejon”. Ha escluso Amrabat nell’ultima sfida, è pronto al rientro?“Quando uno ha determinazione deve dimostrare di valere la maglia da titolare, me lo aspetto determinato”. È replicabile la Fiorentina vista contro la Juve anche domani?“Personalmente c’è molto, ma ...

