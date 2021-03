(Di martedì 2 marzo 2021), KFC. Il noto marchio della ristorazione fast food ha pubblicato un avviso per la ridi 8 persone totali da inserire nel locale appena aperto in città. Si tratta di tre Team Member (Cassa) e cinque Team Member Cook. Perè necessario collegarsi al sito italiano di KFC nella sezione lavora con noi. KFCDi seguito l’avviso per la rididel “colonnello” a. Il primo annuncio riguarda: Numero tre (3) Team member: Descrizione: Vende ai clienti i prodotti KFC seguendo le indicazioni degli standard aziendali. Prepara prodotti fritti (i.e. ...

CorriereCitta : Pomezia, KFC cerca personale: posizioni, requisiti richiesti, posti disponibili, come candidarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia KFC

Il Corriere della Città

, la nota catena statunitense di fast food specializzata nel pollo fritto che in Italia ha ben 46 ristoranti, è pronta a sbarcare aapre a: ecco quando 'Dopo Roma e Fiumicino, il Colonnello sta per fare un'altra fermata in zona. Un nuovo ristorantesta arrivando nella città attraversata dalla 'Via del ..., la nota catena statunitense di fast food specializzata nel pollo fritto che in Italia ha ben 46 ristoranti, è pronta a sbarcare aapre a: ecco quando 'Dopo Roma e Fiumicino, il Colonnello sta per fare un'altra fermata in zona. Un nuovo ristorantesta arrivando nella città attraversata dalla 'Via del ...La nota catena di fast food KFC arriva a Pomezia. Ecco tutte le offerte di lavoro. Leggi tutti i dettagli nell'articolo..