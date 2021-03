Pomezia | giovani rom minacciano e terrorizzano 14enne e lo rapinano | rubate anche le scarpe

(Di martedì 2 marzo 2021) Hanno adocchiato la loro vittima, un ragazzino di soli 14 anni, e sono avvicinati a bordo di un’auto grigia. Poi, con fare inquietante, minacciandolo di picchiarlo gli hanno intimato di consegnare i suoi averi. E’ successo oggi, nel primo pomeriggio, a, in via Fratelli Bandiera. Protagonista, suo malgrado, un adolescente che stava tornando a casa. Era ormai arrivato all’altezza della sua abitazione quando l’auto con a bordo deirom si è avvicinata e gli occupanti hanno iniziato a minacciare il quattordicenne, togliendogli persino le. A renderlo noto lo zio, che ha raccontato – per mettere in guardia i cittadini di– degli attimi di terrore vissuti dal giovane Emanuele. Leggi. Accoltellato nella centrale di spaccio, uomo salvato dai ...

