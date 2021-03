Polizia Stradale “Campania-Basilicata” cambia volto: nominato il nuovo Funzionario Responsabile (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale “Campania-Basilicata” ha un nuovo Funzionario Responsabile e lo ha trovato nella persona di Claudio Rippa, il commissario della Polizia di Stato. E’ il commissario della Polizia di Stato Claudio Rippa il nuovo Funzionario Responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale “Campania-Basilicata”. Rippa, napoletano 54enne, sostituirà il Vice Questore Giovanni Consoli, che assume la direzione della Sezione di Polizia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La squadra diGiudiziaria del Compartimento di” ha une lo ha trovato nella persona di Claudio Rippa, il commissario delladi Stato. E’ il commissario delladi Stato Claudio Rippa ildella Squadra diGiudiziaria del Compartimento di”. Rippa, napoletano 54enne, sostituirà il Vice Questore Giovanni Consoli, che assume la direzione della Sezione di...

rtl1025 : ?? E' finito in tragedia un inseguimento alla periferia di #Roma. Una ragazza di 17 anni anni è morta dopo essere st… - tusciaweb : Travolta da un’auto della polizia durante un inseguimento, la procura di Roma indaga per omicidio stradale Roma -… - CorriereCitta : Tragico frontale con la volante della Polizia, Sheena muore a 14 anni: poliziotto indagato per omicidio stradale - oknosureddit : Travolta da polizia a Roma: la Procura indaga per omicidio stradale - InFoDifesa : Travolta da una volante. Il #Poliziotto indagato per omicidio stradale. Ora scortato: «Non riuscirò a perdonarmi» -… -