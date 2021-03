Pogacar rinnova con la Uae - Emirates | vanno avanti assieme fino al 2026

Gazzetta_it : #Ciclismo: #Pogacar rinnova con la #UaeEmirates: vanno avanti assieme fino al 2026 - cyclingoo : ?? UAE Team Emirates, Tadej Pogacar rinnova fino al 2026: “Mi auguro molte altre stagioni vincenti” / By… - SpazioCiclismo : Tadej Pogacar presente e futuro della UAE Team Emirates, con la quale firma un nuovo contratto di sei anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Pogacar rinnova

Quale modo migliore per festeggiare la vittoria all'Uae Tour? Con il rinnovo del contratto naturalmente. Lo sloveno Tadejandrà avanti con la sua attuale squadra, la Uae - Emirates, fino al 2026. Una dimostrazione di fiducia in un corridore giovane (ha solo 22 anni), di grande talento, e che ha già vinto un Tour ...Sorridente, che commenta così il rinnovo. In questa squadra, mi sento a casa. C'è un'atmosfera speciale che accomuna la dirigenza, i corridori e lo staff e tutto questo crea un ottimo ...Tadej Pogacar ha prolungato il suo contratto con la UAE Emirates fino al 2026. Il vincitore dell'ultimo Tour de France ha siglato quello che è l'accordo più lungo attualmente in essere nel panorama pr ...Un accordo da record è quello siglato tra la UAE Team Emirates e la sua stella Tadej Pogacar: il 22enne talento sloveno, vincitore del Tour de France dell’anno scorso e partito benissimo anche in ques ...