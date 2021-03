Pisa. Sport: 80 mila per società e associazioni che hanno dovuto far fronte alle spese nell’anno del Covid (Di martedì 2 marzo 2021) Ottantamila euro per le società Sportive Pisane come sostegno per le spese sostenute nell’anno del Covid-19. È stata approvata la graduatoria del secondo bando per la concessione di contributi ordinari allo Sport. In considerazione dell’emergenza pandemica che, di fatto, ha sospeso le attività agonistiche e amatoriali con la conseguente chiusura obbligata di strutture e impianti, nel 2020 il Comune di Pisa ha, infatti, pubblicato due distinti bandi, assegnando contributi per un valore complessivo di 195mila euro. «L’obiettivo – spiega il sindaco Michele Conti -, era dare un sostegno concreto a tutte quelle realtà che svolgono attività Sportive nel territorio comunale e che hanno ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 2 marzo 2021) Ottantaeuro per leivene come sostegno per lesostenutedel-19. È stata approvata la graduatoria del secondo bando per la concessione di contributi ordinari allo. In considerazione dell’emergenza pandemica che, di fatto, ha sospeso le attività agonistiche e amatoriali con la conseguente chiusura obbligata di strutture e impianti, nel 2020 il Comune diha, infatti, pubblicato due distinti bandi, assegnando contributi per un valore complessivo di 195euro. «L’obiettivo – spiega il sindaco Michele Conti -, era dare un sostegno concreto a tutte quelle realtà che svolgono attivitàive nel territorio comunale e che...

