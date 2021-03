Pioli: “Sanremo? Finisce troppo tardi, guarderò Juve-Spezia” (Di martedì 2 marzo 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Udinese. Giocare in casa o trasferta ormai non è molto determinante e i risultati lo dimostrano, le vittorie lontano dal proprio stadio stanno aumentando sempre di più. L’importante domani è fare una gara importante, in cui all’andata siamo andati in difficoltà. Sono soddisfatto di Leao, domani giocherà titolare con Rebic. Mentalmente è cresciuto tanto ed è pronto. Ibrahimovic è il nostro campione, ma siamo stati bene in campo domenica sera, abbiamo tanti giocatori che possono fare la giocata vincente. È giusto che sproni la squadra, dobbiamo vincere più partite possibili. Siamo stati bravi a non deprimerci e a giocare da Milan. Sanremo? Staserà guarderò Juventus-Spezia, il Festival ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Udinese. Giocare in casa o trasferta ormai non è molto determinante e i risultati lo dimostrano, le vittorie lontano dal proprio stadio stanno aumentando sempre di più. L’importante domani è fare una gara importante, in cui all’andata siamo andati in difficoltà. Sono soddisfatto di Leao, domani giocherà titolare con Rebic. Mentalmente è cresciuto tanto ed è pronto. Ibrahimovic è il nostro campione, ma siamo stati bene in campo domenica sera, abbiamo tanti giocatori che possono fare la giocata vincente. È giusto che sproni la squadra, dobbiamo vincere più partite possibili. Siamo stati bravi a non deprimerci e a giocare da Milan.? Staseràntus-, il Festival ...

