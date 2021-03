Pesto di zucchine crude con mandorle e parmigiano, sole 240 calorie! (Di martedì 2 marzo 2021) Pesto di zucchine crude con mandorle e parmigiano Il Pesto di zucchine è una valida alternativa a quello tradizionale genovese. Il suo gusto delicato è apprezzato davvero da tutti. Si prepara in cinque minuti e si conserva a lungo. Dobbiamo solo provarlo e ne saremo stupiti. Pesto di zucchine crude con mandorle e parmigiano per 3 porzioni Ingredienti 2 zucchine piccole, 30 grammi di parmigiano grattugiato, 20 grammi di mandorle pelate, una decina di foglie di basilico fresco, 50 ml di olio d’oliva, un pizzico di sale. Poiché, come tutti i pesti, anche questo non va cotto, è necessario che tutti gli ingredienti siano di ottima ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 2 marzo 2021)diconIldiè una valida alternativa a quello tradizionale genovese. Il suo gusto delicato è apprezzato davvero da tutti. Si prepara in cinque minuti e si conserva a lungo. Dobbiamo solo provarlo e ne saremo stupiti.diconper 3 porzioni Ingredienti 2piccole, 30 grammi digrattugiato, 20 grammi dipelate, una decina di foglie di basilico fresco, 50 ml di olio d’oliva, un pizzico di sale. Poiché, come tutti i pesti, anche questo non va cotto, è necessario che tutti gli ingredienti siano di ottima ...

