Pesce al mercurio | Ministero salute ordina il ritiro immediato

(Di martedì 2 marzo 2021) Alice Torri L’avviso è stato pubblicato sul sito deldella. Il richiamo riguarda tutto il territorio nazionale e nello specifico interessa il lotto L2795/00354 dei tranci di smeriglio Mako congelato a marchio “LODI “, venduto in cartone da 5 chilogrammi con scadenza minima del 30.04.2022. Il prodotto è commercializzato in Italia dall’azienda LODI srl, 46037 Impronta Unika.

È bene stare alla larga anche dai prodotti ittici ad alto contenuto di mercurio (tonno, salmone e spada d'allevamento), dall'alcol e dagli alimenti dolcificati con aspartame, un edulcorante ... Il Ministero della Salute invita, chiunque abbia acquistato il pesce dei lotto specificato, a non consumarlo, ma di restituirlo al punto vendita. Il Ministero della Salute ha stabilito il richiamo tranci di smeriglio Mako congelato a marchio "Lodi" per rischio chimico ...