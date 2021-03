Perugia-Modena oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League volley (Di martedì 2 marzo 2021) Si disputerà questa sera, 2 marzo alle ore 20.30, il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League di volley tra Perugia e Modena. Gli umbri dopo il pesante 3-0 subito all’andata saranno costretti a vincere da tre punti (quindi 3-0 o 3-1) per conquistare il golden set, tutti gli altri risultati concederanno il passaggio in semifinale agli emiliani. Vital Heynen ha alcuni dubbi di formazione che dovrebbe sciogliere nelle ultime ore. Il tecnico belga dovrebbe mandare in campo Dragan Travica in diagonale con Thijs Ter Horst, Fabio Ricci e Sebastian Solè coppia di centrali, Wilfredo Leon e Oleg Plotnytskyi martelli ricevitori e Massimiliano Colaci libero. Andrea Giani si affiderà ai suoi migliori giocatori: Micah Christenson in regia che è sembrato molto ispirato nelle precedenti gare pronto ad ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Si disputerà questa sera, 2 marzo alle ore 20.30, il match di ritorno dei quarti di finale diditra. Gli umbri dopo il pesante 3-0 subito all’andata saranno costretti a vincere da tre punti (quindi 3-0 o 3-1) per conquistare il golden set, tutti gli altri risultati concederanno il passaggio in semifinale agli emiliani. Vital Heynen ha alcuni dubbi di formazione che dovrebbe sciogliere nelle ultime ore. Il tecnico belga dovrebbe mandare in campo Dragan Travica in diagonale con Thijs Ter Horst, Fabio Ricci e Sebastian Solè coppia di centrali, Wilfredo Leon e Oleg Plotnytskyi martelli ricevitori e Massimiliano Colaci libero. Andrea Giani si affiderà ai suoi migliori giocatori: Micah Christenson in regia che è sembrato molto ispirato nelle precedenti gare pronto ad ...

