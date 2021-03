Perugia | gli errori che hanno fatto salire i contagi | “A ottobre tracciamento saltato dopo un evento con migliaia di pellegrini da tutto il mondo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 marzo 2021) L’Umbria è la prima regione italiana ad avere in circolazioni solo le varianti, brasiliana e inglese, del coronavirus. La città diè stata per tre settimane in zona rossa, con spostamenti e visite ad amici e parenti vietati in tutta la città. Solo oggi, 1 marzo, è tornata in arancione. In “overbooking” le terapie intensive l’ospedale perugino S. Maria della Misericordia. “Sono stati creati dei posti per cercare di aumentarne la capienza”, rivela Marco Erozzardi, infermiere e responsabile territoriale Nursid. Il nosocomio ha visto al suo interno diversi focolai. Ricorda Erozzardi: “In alcuni casi anche ripetuti nei reparti, cioè ci sono stati due volte”. Intanto a rimetterci sono anche i pazienti ordinari. “Cominciano a esserci dei grossi problemi per quanto attiene la gestione della cronicità” spiega il dottor Tiziano Scarponi, medico di famiglia a ...