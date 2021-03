“Pericolo tsunami da non escludere”. Lago d’Iseo, la terra si spacca: il rischio di una frana fa paura. Evacuate decine di case (Di martedì 2 marzo 2021) “Stiamo aspettando i due studi dei professionisti incaricati. A partire da quello del professor Nicola Casagli, ordinario di geologia applicata, mentre nel fine settimana è atteso il secondo, dal geologo incaricato dalla Comunità montana. Solo dopo ulteriori valutazioni decideremo come intervenire”. “Non ci sono elementi specifici a riguardo ma se dovesse verificarsi l’ipotesi peggiore dovremo mettere in sicurezza tempestivamente la popolazione. Le case più a ridosso e il cementificio sono stati evacuati. A Montisola è già evacuata parte della popolazione in una frazione che poteva essere a rischio in caso di tsunami. Sulla frana è posizionato un radar, nei prossimi giorni faremo una valutazione sul rischio allarme”. A parlare è l’assessore assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni. Da ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) “Stiamo aspettando i due studi dei professionisti incaricati. A partire da quello del professor Nicola Casagli, ordinario di geologia applicata, mentre nel fine settimana è atteso il secondo, dal geologo incaricato dalla Comunità montana. Solo dopo ulteriori valutazioni decideremo come intervenire”. “Non ci sono elementi specifici a riguardo ma se dovesse verificarsi l’ipotesi peggiore dovremo mettere in sicurezza tempestivamente la popolazione. Lepiù a ridosso e il cementificio sono stati evacuati. A Montisola è già evacuata parte della popolazione in una frazione che poteva essere ain caso di. Sullaè posizionato un radar, nei prossimi giorni faremo una valutazione sulallarme”. A parlare è l’assessore assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni. Da ...

