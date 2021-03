Percorso Giro d’Italia 2021, tutte le salite e i GPM: otto arrivi in quota. Ci sono Zoncolan, Giau e tanti inediti (Di martedì 2 marzo 2021) Il Giro d’Italia 2021 si correrà da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio, si partirà da Torino e si arriverà a Milano. Prime tre tappe in Piemonte, poi inizierà la discesa e la risalita dello Stivale per tre settimane di grande spettacolo. Il Percorso propone due cronometro (9 km in apertura, 29,4 in chiusura) e ben otto arrivi in salite, di cui molti inediti. Vediamo nel dettaglio tutti i GPM della prossima Corsa Rosa, ma devono ancora essere comunicate le varie categorie. Giro d’Italia 2021: tutte LE salite E I GPM Sabato 8 maggio, PRIMA TAPPA: Torino-Torino (9 km, cronometro individuale). Nessun GPM. Domenica 9 maggio, SECONDA TAPPA: Stupinigi-Novara (173 km). GPM ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Ilsi correrà da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio, si partirà da Torino e si arriverà a Milano. Prime tre tappe in Piemonte, poi inizierà la discesa e la risalita dello Stivale per tre settimane di grande spettacolo. Ilpropone due cronometro (9 km in apertura, 29,4 in chiusura) e benin, di cui molti. Vediamo nel dettaglio tutti i GPM della prossima Corsa Rosa, ma devono ancora essere comunicate le varie categorie.LEE I GPM Sabato 8 maggio, PRIMA TAPPA: Torino-Torino (9 km, cronometro individuale). Nessun GPM. Domenica 9 maggio, SECONDA TAPPA: Stupinigi-Novara (173 km). GPM ...

F_DUva : Il giro di boa che auspicavamo nel @Mov5Stelle sta per arrivare. @GiuseppeConteIT darà il suo contributo per un nuo… - giroditalia : ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! - giroditalia : ?Don’t miss the Giro d’Italia 2021 Route Presentation? | ?Non perderti la presentazione del percorso del Giro d’Ita… - MarcellaValbusa : RT @BeppeBeppetti: La pista ad anello la stiamo ripetendo da un anno. Lungo il percorso: provvedimenti, assembramenti, colori e menefreghis… - il_teo84 : RT @giroditalia: ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! -