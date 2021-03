“Perché Tommaso è gay…”. GF Vip, non tutti hanno notato quello che è successo tra Stefania Orlando, Signorini e Zorzi. Lei una grande… (Di martedì 2 marzo 2021) È stata la serata finale, quella degli addii e degli abbracci. Stefania Orlando, grande protagonista di questa edizione del GF Vip, prima del televoto che l’ha vista soccombere proprio con il futuro vincitore, ha voluto ringraziare Zorzi con parole molto delicate. Prima Signorini le ha ha detto: “Molte mie amiche hanno come amico del cuore un omosessuale , i gay sono grandi amici”, poi Stefania ha risposto: “Io non amo ruolizzare, è solo un caso – ribatte subito Stefania, facendo commuovere Zorzi seduto al suo fianco -. Io divido il mondo tra persone brave e persone meno brave, a me piacciono quelle perbene e io non vado a cercare i gay”. E conclude: “Apprezzo Tommaso al di là del suo orientamento sessuale”. Signorini ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) È stata la serata finale, quella degli addii e degli abbracci., grande protagonista di questa edizione del GF Vip, prima del televoto che l’ha vista soccombere proprio con il futuro vincitore, ha voluto ringraziarecon parole molto delicate. Primale ha ha detto: “Molte mie amichecome amico del cuore un omosessuale , i gay sono grandi amici”, poiha risposto: “Io non amo ruolizzare, è solo un caso – ribatte subito, facendo commuovereseduto al suo fianco -. Io divido il mondo tra persone brave e persone meno brave, a me piacciono quelle perbene e io non vado a cercare i gay”. E conclude: “Apprezzoal di là del suo orientamento sessuale”....

fanpage : #Gfvip, la 'dichiarazione' di Stefania a Tommaso - GrandeFratello : Alfonso: Tommaso, della tua onestà io me ne sbatto... perché è uno scherzo! ?? Tommy: ???????? #GFVIP - chiarafarfalla5 : Ragazzi qualcuno che mi consiglia un app in cui vedere in live i follower di Tommaso crescere? Instatistics non mi… - hheartvless : RT @bimbadiziamara: A mattino cinque Federica chiede a un paparazzo “chi seguirete?” E il paparazzo “sicuramente Tommaso Zorzi [...] perch… - devodistrarmi : C'è la scena in cui, quando si aspetta il nome del vincitore, Tommaso agita in preda all'agitazione e all'ansia il… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Tommaso GF Vip, pace tra Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando Tra molte cose, Tommaso si era fatto notare per la sua lite con Platinette. 'Ha detto che è stanco ... perché se nessuno combatteva per i diritti, tu non potevi fare Platinette e non potevi monetizzare ...

OM intervista Folcast a Sanremo 2021: 'In Scopriti il disagio della solitudine' Scopriti è stato scritto da Folcast in collaborazione con Tommaso Colliva, che ha curato anche la ... Poi è una cosa molto vicina a quello che sarà la serata perché non c'era pubblico e non ci sarà ...

Massimo Troisi, le frasi più divertenti tratte dai suoi film Sky Tg24 Tra molte cose,si era fatto notare per la sua lite con Platinette. 'Ha detto che è stanco ...se nessuno combatteva per i diritti, tu non potevi fare Platinette e non potevi monetizzare ...Scopriti è stato scritto da Folcast in collaborazione conColliva, che ha curato anche la ... Poi è una cosa molto vicina a quello che sarà la seratanon c'era pubblico e non ci sarà ...