Per eToro una valutazione IPO Nasdaq che sta per raggiungere i cinque miliardi di dollari (Di martedì 2 marzo 2021) Azienda multinazionale, con sede legale in Australia, negli USA, nel Regno Unito, a Cipro e in Israele, eToro, è nota per lo sviluppo di una piattaforma per la gestione degli investimenti, oltre che essere particolarmente apprezzata come social trading e brokeraggio multi asset. Solamente nel 2020 ha acquisito 5 milioni di nuovi clienti e raddoppiato i ricavi a 500 milioni di dollari, si rivolge, nel secondo trimestre del 2021, ad un’IPO, ossia ad una Initial Public Offer. Nel 2007, Ronen e Yoni Assia hanno fondato eToro e, ironia della sorte, i clienti israeliani non potevano commerciare utilizzando la piattaforma eToro, poiché non era stata approvata, mentre era riconosciuta dalle autorità di regolamentazione locali come, per esempio, a Cipro, in Australia e nel Regno Unito, oltre ad avere una notoria popolarità in ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) Azienda multinazionale, con sede legale in Australia, negli USA, nel Regno Unito, a Cipro e in Israele,, è nota per lo sviluppo di una piattaforma per la gestione degli investimenti, oltre che essere particolarmente apprezzata come social trading e brokeraggio multi asset. Solamente nel 2020 ha acquisito 5 milioni di nuovi clienti e raddoppiato i ricavi a 500 milioni di, si rivolge, nel secondo trimestre del 2021, ad un’IPO, ossia ad una Initial Public Offer. Nel 2007, Ronen e Yoni Assia hanno fondatoe, ironia della sorte, i clienti israeliani non potevano commerciare utilizzando la piattaforma, poiché non era stata approvata, mentre era riconosciuta dalle autorità di regolamentazione locali come, per esempio, a Cipro, in Australia e nel Regno Unito, oltre ad avere una notoria popolarità in ...

