Pensioni anticipate: le opzioni alternative alla Quota 100 disponibili presso l'Inps (Di martedì 2 marzo 2021) La Quota 100 appare sul viale del tramonto, visto che la sperimentazione terminerà il prossimo 31 dicembre 2021. L'attuale governo non si è ancora espresso in merito a un possibile rinnovo o all'attuazione di una mini-proroga, ma appare probabile che un'eventuale sua prosecuzione potrebbe essere comunque caratterizzata da parametri peggiorativi. Nelle scorse settimane si è molto parlato del possibile arrivo di una Quota 102, che vedrebbe crescere il parametro anagrafico dagli attuali 62 anni fino ai 64. Oltre a ciò, per far quadrare i conti, si parla anche della possibile applicazione di una penalizzazione fino al 3% l'anno sull'entità dell'assegno. Mentre si attende di capire in che modo evolverà la situazione, restano comunque disponibili diverse opzioni alternative per coloro che ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 marzo 2021) La100 appare sul viale del tramonto, visto che la sperimentazione terminerà il prossimo 31 dicembre 2021. L'attuale governo non si è ancora esin merito a un possibile rinnovo o all'attuazione di una mini-proroga, ma appare probabile che un'eventuale sua prosecuzione potrebbe essere comunque caratterizzata da parametri peggiorativi. Nelle scorse settimane si è molto parlato del possibile arrivo di una102, che vedrebbe crescere il parametro anagrafico dagli attuali 62 anni fino ai 64. Oltre a ciò, per far quadrare i conti, si parla anche della possibile applicazione di una penalizzazione fino al 3% l'anno sull'entità dell'assegno. Mentre si attende di capire in che modo evolverà la situazione, restano comunquediverseper coloro che ...

borghi_claudio : @UsamaDabbas @SaracomemeSara @spxbot @FrancescoDragh3 @zagararossa @Giovaguerrato E non dimenticarsi di alzare le t… - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: @UsamaDabbas @SaracomemeSara @spxbot @FrancescoDragh3 @zagararossa @Giovaguerrato E non dimenticarsi di alzare le tasse… - Bolpet : RT @borghi_claudio: @UsamaDabbas @SaracomemeSara @spxbot @FrancescoDragh3 @zagararossa @Giovaguerrato E non dimenticarsi di alzare le tasse… - eurallergico : RT @borghi_claudio: @UsamaDabbas @SaracomemeSara @spxbot @FrancescoDragh3 @zagararossa @Giovaguerrato E non dimenticarsi di alzare le tasse… - Costanzablabla : RT @borghi_claudio: @UsamaDabbas @SaracomemeSara @spxbot @FrancescoDragh3 @zagararossa @Giovaguerrato E non dimenticarsi di alzare le tasse… -