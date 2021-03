Pelè si vaccina e lancia un appello su Instagram (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pelé, tre mondiali vinti con il Brasile, annuncia al mondo via Instagram di aver ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid “Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino!”. A scriverlo è Pelé, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, unico a vincere tre Coppe del mondo, tra il 1958 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pelé, tre mondiali vinti con il Brasile, annuncia al mondo viadi aver ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid “Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino!”. A scriverlo è Pelé, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, unico a vincere tre Coppe del mondo, tra il 1958 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pelé si vaccina contro il Covid: 'Ma non è ancora finita'

"Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino!" . Pelé lo ha annunciato scegliendo queste poche, semplici parole: ha ricevuto il vaccino anti Covid - 19 . L'icona brasiliana ha pubblicato ...

