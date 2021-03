Pattinaggio artistico a rotelle | risultati incoraggianti a Roma per la prima tappa del circuito Nazionale Iniline

(Di martedì 2 marzo 2021) Adesso lo possiamo davvero dire: la stagione diè ufficialmente aperta: è andato infatti tutto liscio come l’olio alladelInline, allestita lo scorso weekend nella Capitale all’interno del nono Trofeo Interdidislocato in ben cinque location diverse per garantire la giusta sicurezza alle centinaia di atleti coinvolti. Numeri davvero importanti per l’inline, disciplina che ha visto confrontarsi all’interno del PalaTorrino tra le categorie selettive la bellezza di quaranta atleti. Nella massima categoria uno dei mattatori è stato certamente Antonio Panfili, pilastro dellaazzurra: l’atleta dell’inline ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

OA Sport

Milly Carlucci è in forma smagliante. Inossidabile 66enne, la conduttrice, ex sportiva agonista (è stata campionessa di, ndr), non beve, non fuma e ha uno stile di vita sano. A Ok Salute e Benessere svela come è riuscita a bloccare il tempo che passa con dieta e allenamenti . 'Ho sempre cercato il ...... Antonio Tartaglia , oro olimpico di bob a due Nagano 1998 e preparatore atletico gruppo sportivo Carabinieri (tecnici) e Debora Sbei , 15 titoli mondiali di, 6 medaglie d'oro ...Adesso lo possiamo davvero dire: la stagione di pattinaggio artistico a rotelle è ufficialmente aperta: è andato infatti tutto liscio come l'olio alla prima tappa del circuito Nazionale Inline, allest ...Il dado è tratto. Dopo una stagione ricca di competizioni interne di altissimo livello, conclusa con le Finali della Coppa di Russia, la FFKKR ha finalmente annunciato le convocazioni degli atleti che ...