Patti Lateranensi: Draghi incontra vertici della Santa Sede (Di martedì 2 marzo 2021) E' stato il primo incontro di Mario Draghi in qualita' di capo del governo italiano con i vertici della Santa Sede L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 marzo 2021) E' stato il primo incontro di Marioin qualita' di capo del governo italiano con iL'articolo proviene da Firenze Post.

antoniospadaro : Oggi si terrà l'incontro #bilaterale Italia ???? - Santa Sede???? nell'anniversario della firma dei Patti Lateranensi.… - ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio ha preso parte alla Cerimonia per il 92° anniversario della firma dei Patti Lateranensi e… - Pres_Casellati : Alla Cerimonia per l’Anniversario della firma dei Patti Lateranensi #PresidenteCasellati #Senato #Italia????… - luigidimaio : RT @ItalyMFA: Il Ministro @luigidimaio ha preso parte alla Cerimonia per il 92° anniversario della firma dei Patti Lateranensi e del 37° an… - francogrillini : Celebrati i Patti Lateranensi tra Vaticano e dittatura fascista. Siglati nel 1929 sono entrati nell' articolo 7 del… -

Ultime Notizie dalla rete : Patti Lateranensi Draghi incontra Parolin e Bassetti: sintonia con la Chiesa Non è sempre così: il tradizionale incontro bilaterale per l'anniversario dei Patti lateranensi e la revisione del Concordato, solitamente più frenetico può far registrare grandi sintonie o grandi ...

Italia - Santa Sede: summit 'costruttivo', presenti Draghi e Mattarella ... il primo anche che ha visto il premier Mario Draghi partecipare al tradizionale evento a Palazzo Borromeo per la ricorrenza dei Patti Lateranensi. 'E' stato un confronto sereno, con la volontà di ...

Anniversario dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del Concordato Governo Draghi incontra Parolin e Bassetti: sintonia con la Chiesa Città del Vaticano, 2 mar. (askanews) - Nonostante mascherine, distanziamento, e il protocollo stravolto dalla pandemia, il clima è disteso, e non solo a parole: il presidente del Consiglio Mario Drag ...

Patti Lateranensi: Draghi incontra vertici della Santa Sede ROMA – Draghi incontra vertici vaticani. Si è celebrato, all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede (Palazzo Borromeo), il 92mo anniversario dei Patti lateranensi alla presenza del Presidente della ...

Non è sempre così: il tradizionale incontro bilaterale per l'anniversario deie la revisione del Concordato, solitamente più frenetico può far registrare grandi sintonie o grandi ...... il primo anche che ha visto il premier Mario Draghi partecipare al tradizionale evento a Palazzo Borromeo per la ricorrenza dei. 'E' stato un confronto sereno, con la volontà di ...Città del Vaticano, 2 mar. (askanews) - Nonostante mascherine, distanziamento, e il protocollo stravolto dalla pandemia, il clima è disteso, e non solo a parole: il presidente del Consiglio Mario Drag ...ROMA – Draghi incontra vertici vaticani. Si è celebrato, all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede (Palazzo Borromeo), il 92mo anniversario dei Patti lateranensi alla presenza del Presidente della ...