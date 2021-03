Patrizia Pellegrino e il tumore | «Paura che possa ricapitarmi | ricominciato a prendere i tranquillanti per dormire»

Franc3sca1926 : Patrizia Pellegrino ti amo cazzo! ????????? #tzvip #sovip - sofialaserpe : RT @gildazorzistan1: E anche Justine Mattera, Syria, Monica Leoffredi, Rita Dalla Chiesa, Fiordaliso, Marta Flavi, Patrizia Pellegrino, Mon… - teresaxdxd : RT @gildazorzistan1: E anche Justine Mattera, Syria, Monica Leoffredi, Rita Dalla Chiesa, Fiordaliso, Marta Flavi, Patrizia Pellegrino, Mon… - Lolo00073248 : RT @gildazorzistan1: E anche Justine Mattera, Syria, Monica Leoffredi, Rita Dalla Chiesa, Fiordaliso, Marta Flavi, Patrizia Pellegrino, Mon… - _pazzeskamilano : RT @gildazorzistan1: E anche Justine Mattera, Syria, Monica Leoffredi, Rita Dalla Chiesa, Fiordaliso, Marta Flavi, Patrizia Pellegrino, Mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Pellegrino

OGGI

rivela di essere stata operata d'urgenza ad un rene per via di un tumore. Una cosa inaspettata e che l'ha colta impreparata. Tanto che tuttora si sveglia nel cuore della notte ...ha vissuto un vero incubo per un tumore al rene sinistro, anche ora ne paga le conseguenze quotidianamente. 'Prendo tranquillanti per dormire', racconta la showgirl 58enne, ex ...Patrizia Pellegrino ha scoperto quasi per caso di avere un tumore maligno al rene, si è operata d’urgenza ed ora è finalmente ...Patrizia Pellegrino sta affrontando un periodo molto difficile. La showgirl, oggi 58enne, ha rivelato di aver avuto un tumore al rene. E’ stata operata da pochissimo, d’urgenza. Ora vive solo col rene ...