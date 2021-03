Patrick Zaki | cittadinanza italiana | l’appello Station to Station a iNews24 | “Firmate la petizione”

lauraboldrini : Continua l'abuso del regime di al Sisi: altri 45 giorni di detenzione per #Zaki. Di fronte a questa sempre più int… - amnestyitalia : Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki. Serve un’azione forte da parte delle istituzioni italiane! Dire 'aspet… - chetempochefa : “Chiediamo al Presidente Mattarella di concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki.' Riascoltiamo l'appello… - Friggigatto : RT @Open_gol: Un calvario senza fine - Rom_Lisa : Ministero degli affari esteri: Cittadinanza Italiana onoraria a Patrick Zaki - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

La "puntata" si aprirà con un aggiornamento su "Free, prisoner of conscience", edizione speciale del concorso internazionale di comunicazione sociale "Poster For Tomorrow". Promossa da ...L'inchiesta della Procura di Ragusa, coordinata dal magistrato Fabio D'Anna, si concentra sul trasbordo di [?] Egitto, l'incubo continua: altri 45 giorni di detenzionerimane ...Gli avvocati dell'Iniziativa egiziana per i diritti personali (Eipr) hanno appreso oggi della decisione assunta ieri dal Dipartimento terrorismo Patrick Zacki resterà altri 45 giorni in custodia caute ...Nuova doccia fredda per Patrick Zaki. La sezione per l’antiterrorismo del tribunale del Cairo ha rinnovato per altri 45 giorni la detenzione cautelare dello studente egiziano dell’Università di Bologn ...