Pastificio Garofalo, vola il fatturato grazie al mercato Usa: +35% nel 2020. Boom dell’export: +48% (Di martedì 2 marzo 2021) Il Pastificio Garofalo, storico Pastificio di Gragnano, ha chiuso il 2020 con un fatturato pari a 220 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al 2019, e con un EBITDA stabile poco sotto al 13%, ma in crescita nel valore assoluto. Il 2020 è stato senza dubbio un anno molto importante per il Pastificio Garofalo: sullo sfondo di uno scenario di mercato duramente messo alla prova dalla pandemia e di una grande distribuzione presa d’assalto soprattutto nei primi mesi di lockdown, il pastifico ha saputo gestire da un lato l’immediata implementazione di tutte le opportune misure di sicurezza al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro per i proprio dipendenti e una produzione senza sosta, e dall’altro la straordinarietà delle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Il, storicodi Gragnano, ha chiuso ilcon unpari a 220 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al 2019, e con un EBITDA stabile poco sotto al 13%, ma in crescita nel valore assoluto. Ilè stato senza dubbio un anno molto importante per il: sullo sfondo di uno scenario diduramente messo alla prova dalla pandemia e di una grande distribuzione presa d’assalto soprattutto nei primi mesi di lockdown, il pastifico ha saputo gestire da un lato l’immediata implementazione di tutte le opportune misure di sicurezza al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro per i proprio dipendenti e una produzione senza sosta, e dall’altro la straordinarietà delle ...

