"Passione zero". GF Vip, Giulia Salemi bordata sulla finale. La vippona come sempre controcorrente (Di martedì 2 marzo 2021) Giulia Salemi non è una che le manda a dire. Ci ha abituato ai suoi modi diretti dentro la casa e non risparmia stoccata anche ora che il programma è concluso. C'è qualcosa nella finale che proprio non le è andato giù. Un'edizione che comunque le ha dato tanto e che le ha dato l'opportunità di scoprire l'amore con Pierpaolo Pretelli. Quello con l'ex velino di Striscia la notizia sembra un legame solido. Giulia Salemi ha speso bellissime parole per il suo Pierpaolo, difendendo a spada tratta il loro rapporto appena uscita dalla casa. L'ultima volta a Verissimo sabato scorso quando, ai microfoni di Silvia Toffanin Giulia ha ammesso che la storia con l'ex Velino di Striscia la notizia è stata del tutto inaspettata. Dopo l'avventura con Francesco Monte, non credeva fosse possibile.

