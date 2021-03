Passaporto vaccinale Ue per tornare a viaggiare. La von der Leyen: proposta della Commissione entro marzo. Il nostro Garante della Privacy frena e parla del rischio di violazioni e discriminazioni (Di martedì 2 marzo 2021) “Presenteremo questo mese una proposta legislativa per un Green pass digitale. – E’ quanto annuncia su twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. – L’obiettivo è fornire prova che la persona sia stata vaccinata oppure i risultati dei test per chi non ha ancora potuto vaccinarsi e eventuali informazioni su guarigione da Covid-19”. E assicura: “Rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la Privacy”. Una proposta che trova l’accoglimento da parte del commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni: “bene se si riesce a creare un certificato comune, non deve contenere chissà quali informazioni ma semplicemente il dato che il titolare è stato vaccinato ed eventualmente se solo con la prima o anche con seconda dose”, ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 marzo 2021) “Presenteremo questo mese unalegislativa per un Green pass digitale. – E’ quanto annuncia su twitter la presidenteeuropea, Ursula von der. – L’obiettivo è fornire prova che la persona sia stata vaccinata oppure i risultati dei test per chi non ha ancora potuto vaccinarsi e eventuali informazioni su guarigione da Covid-19”. E assicura: “Rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la”. Unache trova l’accoglimento da parte del commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni: “bene se si riesce a creare un certificato comune, non deve contenere chissà quali informazioni ma semplicemente il dato che il titolare è stato vaccinato ed eventualmente se solo con la prima o anche con seconda dose”, ha ...

