Parzanica isolata, il personale medico arriva in elicottero: vaccino per 40 over 80 (Di martedì 2 marzo 2021) Una frana, che nei giorni scorsi ha isolato il piccolo paese di Parzanica non ha impedito che i 40 abitanti over 80enni venissero sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. Martedì mattina, infatti, l'ASST Bergamo Est e l'ATS di Bergamo, in collaborazione con il medico di cure primarie dottor Bernardo Fusini, con il supporto della Protezione civile della Regione Lombardia, hanno provveduto a garantire le vaccinazioni effettuate con vaccino Moderna. A bordo di un elicottero della Protezione civile, il direttore sanitario, Gabriele Perotti, l'infettivologo Enrico Bombana e le infermiere Raffaella Lubrini e Alessia Lo Duca hanno raggiunto Parzanica dopo essere decollati da Bergamo. L'intervento si è reso possibile anche grazie all'impegno del sindaco di Parzanica, Battista ...

Ultime Notizie dalla rete : Parzanica isolata Parzanica isolata per la frana: elicottero porterà i vaccini ai residenti A causa del pericolo di frana che incombe sul comune di Parzanica e che di fatto isola il piccolo paese bergamasco, l' Asst Bergamo Est e l' Ats Bergamo , in collaborazione con il medico di cure primarie Bernardo Fusini e con l'Amministrazione comunale, ...

La frana sul Sebino si muove: isolata Parzanica, a Vigolo evacuate sette famiglie Sette famiglie evacuate a Vigolo, per un totale di circa quindici persone, e il centro abitato di Parzanica isolato. A tutto ciò si unisce, naturalmente, la continua registrazione di movimenti del terreno.

Parzanica, i vaccini per gli over 80 arrivano in elicottero Da alcuni giorni Parzanica è isolato a causa della frana che minaccia Tavernola e il Lago d’Iseo. Il paese è raggiungibile soltanto con mezzi 4×4, ma i vaccini arrivano lo stesso, in elicottero. L’Azi ...

A causa del pericolo di frana che incombe sul comune di Parzanica e che di fatto isola il piccolo paese bergamasco, l' Asst Bergamo Est e l' Ats Bergamo , in collaborazione con il medico di cure primarie Bernardo Fusini e con l'Amministrazione comunale, ... Sette famiglie evacuate a Vigolo, per un totale di circa quindici persone, e il centro abitato di Parzanica isolato. A tutto ciò si unisce, naturalmente, la continua registrazione di movimenti del terreno.