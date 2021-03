Partita sperimentazione vaccino italiano Takis (Di martedì 2 marzo 2021) . Fase 1 su 80 volontari a Monza, Napoli e Roma. E’ Partita la sperimentazione del vaccino tutto italiano anti Covid-19 ideato dalla Takis di Castel Romano (Roma) e sviluppato in collaborazione con la Rottapharm Biotech di Monza. Il primo volontario sano degli 80 previsti per la fase 1 è stato vaccinato oggi nell’ospedale San Gerardo di Monza, uno dei tre centri italiani che, in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca. E’ coinvolto nella sperimentazione clinica con l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli e l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e l’Ospedale San Gerardo di Monza. (ANSA). Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 2 marzo 2021) . Fase 1 su 80 volontari a Monza, Napoli e Roma. E’ladeltuttoanti Covid-19 ideato dalladi Castel Romano (Roma) e sviluppato in collaborazione con la Rottapharm Biotech di Monza. Il primo volontario sano degli 80 previsti per la fase 1 è stato vaccinato oggi nell’ospedale San Gerardo di Monza, uno dei tre centri italiani che, in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca. E’ coinvolto nellaclinica con l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli e l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e l’Ospedale San Gerardo di Monza. (ANSA).

Agenzia_Ansa : E' partita la sperimentazione sull'uomo del vaccino italiano Takis-Rottapharm. Il primo volontario è un ragazzo di… - rtl1025 : ?? È partita la sperimentazione del #vaccino tutto italiano anti #COVID?19 ideato dalla #Takis di Castel Romano in c… - angeloselvini : RT @molumbe: Partita la sperimentazione del VACCINO GENETICO: con una pistola che provoca una debole scossa è stato fatto penetrare per ele… - infoitsalute : Takis, partita la sperimentazione del nuovo vaccino italiano - LuigiF97101292 : RT @molumbe: Partita la sperimentazione del VACCINO GENETICO: con una pistola che provoca una debole scossa è stato fatto penetrare per ele… -