Pallanuoto | Champions League 2021 | tutto facile per la Pro Recco | Jug distrutto per 18-3

(Di martedì 2 marzo 2021) Seconda partita e seconda vittoria nella bolla di Ostia per la Pro, impegnata nel Girone A della fase preliminare della. Dopo l’importante successo di ieri sull’Olympiacos, arriva il bis oggi, in un impegno sulla carta meno probante, con lo Jug Dubrovnik. I croati vengono spazzati via dalla furia recchelina: vittoria nettissima per 18-3. Dominio sin dai primi minuti di gara per la squadra guidata da Gabi Hernandez, che oggi è riuscita a dare una vera e propria prova di forza in vista della fase finale, dove la compagine tricolore ovviamente punterà al titolo. Miglior marcatore Pietro Figlioli, con tre reti, ma a segno praticamente tutti i giocatori di movimento (l’unico non iscritto al tabellino è Presciutti), a testimonianza di una qualità eccezionale nella rosa ligure. Foto LM-LPS/Luigi Mariani