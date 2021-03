Palermo, non c’è spazio al cimitero: donna costretta a tenere in casa da 12 giorni la bara della madre (Di martedì 2 marzo 2021) “Sembra che in questa città non ci sia rimasta nemmeno la possibilità di morire”. Parla così Giusy La Mantia, mentre al Giornale di Sicilia racconta come la madre da 12 giorni sia in una bara nel soggiorno di casa. Il motivo, racconta, è da ricercare nella gestione del cimitero di Palermo Santa Maria dei Rotoli, dove non c’è più posto. La figlia della defunta, che il 2 marzo avrebbe compiuto 99 anni, ha raccontato di non avere una tomba di famiglia e così, in attesa che si “liberasse” uno spazio, è stato chiesto ai parenti di poterla tenere ancora qualche giorno in casa. Ma è da quasi due settimane che nessuno ha detto cosa fare della salma. “Il desiderio di mia madre era quello di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) “Sembra che in questa città non ci sia rimasta nemmeno la possibilità di morire”. Parla così Giusy La Mantia, mentre al Giornale di Sicilia racconta come lada 12sia in unanel soggiorno di. Il motivo, racconta, è da ricercare nella gestione deldiSanta Maria dei Rotoli, dove non c’è più posto. La figliadefunta, che il 2 marzo avrebbe compiuto 99 anni, ha raccontato di non avere una tomba di famiglia e così, in attesa che si “liberasse” uno, è stato chiesto ai parenti di poterlaancora qualche giorno in. Ma è da quasi due settimane che nessuno ha detto cosa faresalma. “Il desiderio di miaera quello di ...

