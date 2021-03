Palermo, bara della mamma in salotto da 12 giorni: non c'è spazio al cimitero (Di martedì 2 marzo 2021) Da dodici giorni la bara di sua madre è nel salotto di casa , dovrebbe essere al cimitero ma lì i posti sono esauriti e allora si parcheggiano le salme dove si può, nell'attesa che si liberi un loculo. Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) Da dodiciladi sua madre è neldi casa , dovrebbe essere alma lì i posti sono esauriti e allora si parcheggiano le salme dove si può, nell'attesa che si liberi un loculo.

corvooro : Palermo: bara in salotto per 12 giorni - Lasiciliaweb : Palermo: bara in salotto per 12 giorni CLICCA PER LEGGERE - MonrealeNews : La bara era destinata al deposito del cimitero dei Rotoli, che versa in condizioni a dir poco critiche - GDS_it : àPalermo, da 10 giorni con la bara in casa. L'odissea dei familiari: 'Mai ci saremmo immaginati una cosa simile'… - magicaGrmente22 : La bara della madre in deposito a casa da 10 giorni, “Mancano i posti ai Rotoli” -