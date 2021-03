Oroscopo 2 marzo 2021: Ariete evitate le provocazioni, Capricorno verso chiarimenti (Di martedì 2 marzo 2021) L’Oroscopo del 2 marzo 2021 esorta gli Ariete a stare in guardia e a non cedere alle provocazioni. I Capricorno, invece, avranno la possibilità di chiarire delle situazioni in sospeso, mentre i Pesci sono in balia delle emozioni. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Oggi dovete mantenere la calma ed evitare di cedere alle provocazioni. Specie dal punto di vista lavorativo potrebbe esserci qualcuno che vi stuzzicherà. Non date troppo peso alle opinioni altrui e focalizzatevi sui vostri obiettivi. Il mese di marzo sarà molto importante per il lavoro, pertanto, non sono accettate distrazioni. Toro. Giornata un po’ sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Se avete avuto delle discussioni di recente, ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 marzo 2021) L’del 2esorta glia stare in guardia e a non cedere alle. I, invece, avranno la possibilità di chiarire delle situazioni in sospeso, mentre i Pesci sono in balia delle emozioni.daa Vergine. Oggi dovete mantenere la calma ed evitare di cedere alle. Specie dal punto di vista lavorativo potrebbe esserci qualcuno che vi stuzzicherà. Non date troppo peso alle opinioni altrui e focalizzatevi sui vostri obiettivi. Il mese disarà molto importante per il lavoro, pertanto, non sono accettate distrazioni. Toro. Giornata un po’ sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Se avete avuto delle discussioni di recente, ...

