Orietta Berti inseguita da 3 volanti della Polizia a Sanremo: “Non mi credevano” (Di martedì 2 marzo 2021) Sanremo non è ancora iniziato e già arrivano i primi scoop trash sul Festival. Orietta Berti domenica sera è stata inseguita da 3 volanti della Polizia. A raccontare il curioso aneddoto è stata la cantante ospite di Matano a La Vita In Diretta. “Ieri sera mi ha fermato la Polizia perché erano le 22.05 e, da Bordighera, sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo di Sanremo. Tre macchine della Polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermata. Poi mi hanno detto ‘Dove va lei?’, mi hanno chiesto. Ho spiegato che stavo andando a ritirare gli abiti. ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto. E io: ‘Per forza, devo provarli, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ... Leggi su biccy (Di martedì 2 marzo 2021)non è ancora iniziato e già arrivano i primi scoop trash sul Festival.domenica sera è statada 3. A raccontare il curioso aneddoto è stata la cantante ospite di Matano a La Vita In Diretta. “Ieri sera mi ha fermato laperché erano le 22.05 e, da Bordighera, sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo di. Tre macchinemi hanno inseguito e mi hanno fermata. Poi mi hanno detto ‘Dove va lei?’, mi hanno chiesto. Ho spiegato che stavo andando a ritirare gli abiti. ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto. E io: ‘Per forza, devo provarli, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ...

