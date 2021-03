Ora Salvini si crede Draghi Tratta con San Marino per acquistare altri vaccini Il leader della Lega fuori controllo vuole abolire pure il Codice degli appalti Lobby e corrotti si fregano le mani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 marzo 2021) All’emergenza Covid, al posto di Domenico Arcuri, da ieri c’è un nuovo commissario straordinario, il generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, che ovviamente si dovrà occupare anche del piano vaccinale in ogni suo aspetto, dalle strategie di approvvigionamento dall’organizzazione, ma ilMatteoha già una sua agenda in merito. Ma ieri ha parlato anche di usura,di, immigrazione, musei e teatri, lavoratori dell’Eni. Insomma, lo scibile umano. In un solo giorno. Andiamo con ordine: in mattinatada Cagliari parlando con i cronisti in tribunale dove è atteso per un processo nel quale è parte lesa, interviene sul tema: “Sul frontel’Italia si muova per conto suo, ...