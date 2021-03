Ora Casarini urla al complotto: "Indagato solo per infangarmi" (Di martedì 2 marzo 2021) Mauro Indelicato Il capomissione della Mare Jonio respinge le accuse contro di lui e contro la società armatrice della nave mosse dalla procura di Ragusa: "Si tratta di un teorema per infangarmi". E tira in ballo anche il caso di Mimmo Lucano Respinge le accuse ma, al tempo stesso, parla di strategie volte ad infangarlo. Il giorno successivo alla notizia dell'indagine nei suoi confronti, Luca Casarini si difende sulle pagine del Corriere della Sera in un'intervista in cui, tra le altre cose, fa riferimento “piccoli procuratori” che muoverebbero accuse "senza avere nulla tra le mani". “Vogliono infangarmi” La settimana si è aperta, sul fronte immigrazione, con la notizia di un'inchiesta avviata dalla procura di Ragusa riguardante una delle missioni compiute nel Mediterraneo centrale dalla nave Mare Jonio. Si tratta di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Mauro Indelicato Il capomissione della Mare Jonio respinge le accuse contro di lui e contro la società armatrice della nave mosse dalla procura di Ragusa: "Si tratta di un teorema per". E tira in ballo anche il caso di Mimmo Lucano Respinge le accuse ma, al tempo stesso, parla di strategie volte ad infangarlo. Il giorno successivo alla notizia dell'indagine nei suoi confronti, Lucasi difende sulle pagine del Corriere della Sera in un'intervista in cui, tra le altre cose, fa riferimento “piccoli procuratori” che muoverebbero accuse "senza avere nulla tra le mani". “Vogliono” La settimana si è aperta, sul fronte immigrazione, con la notizia di un'inchiesta avviata dalla procura di Ragusa riguardante una delle missioni compiute nel Mediterraneo centrale dalla nave Mare Jonio. Si tratta di ...

cassiocherea : La procura di #ragusa indaga sull'#accordo fra1cargo danese e la #marejonio x 27 invasori furono 'ceduti' x SOLDI e… - AnnaMariaCastel : RT @wushurabbit: Casarini è colui che a Genova nel 2001 ha ucciso il movimento di critica al globalismo. Forse è per questo che ora gli l… - wushurabbit : Casarini è colui che a Genova nel 2001 ha ucciso il movimento di critica al globalismo. Forse è per questo che or… - giovannella58 : RT @satellix1966: È recidivo mi sembra, anche nel 2019 è stato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, bene il sequestr… - nicolettagrima2 : RT @satellix1966: È recidivo mi sembra, anche nel 2019 è stato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, bene il sequestr… -