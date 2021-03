ONG Mediterranea indagata per immigrazione clandestina a scopo di lucro, Casarini: “Contro di me solo parole” (Di martedì 2 marzo 2021) Il leader del movimento no global, nonché capomissione della Mare Jonio ed esponente di Mediterranea, è stato coinvolto in un’inchiesta sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: la sua risposta alle gravi accuse Favoreggiamento di immigrazione clandestina, trasbordo di migranti senza autorità e scambi illeciti di denaro per il trasporto di migranti: con queste gravi accuse la Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo nei confronti della ONG Mediterranea, della sua armatrice Mare Jonio e, in particolare, dell’attivista Luca Casarini e i suoi colleghi. Accuse che, a detta degli inquirenti, sarebbero supportate da alcune intercettazioni. Ma per l’attivista di Mediterranea sarebbero “solo parole” che non ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 marzo 2021) Il leader del movimento no global, nonché capomissione della Mare Jonio ed esponente di, è stato coinvolto in un’inchiesta sul favoreggiamento dell’: la sua risposta alle gravi accuse Favoreggiamento di, trasbordo di migranti senza autorità e scambi illeciti di denaro per il trasporto di migranti: con queste gravi accuse la Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo nei confronti della ONG, della sua armatrice Mare Jonio e, in particolare, dell’attivista Lucae i suoi colleghi. Accuse che, a detta degli inquirenti, sarebbero supportate da alcune intercettazioni. Ma per l’attivista disarebbero “” che non ...

AnnickQuemper : RT @nelloscavo: La Procura di Ragusa precisa: non ci sono inchieste sulla gestione delle Ong nei soccorsi in mare, ma 'soltanto su un episo… - Destradipopolo : ESILARANTE: “TRASBORDO IN CAMBIO DI SOLDI”, MA ORA SI SCOPRE CHE LA PROCURA DI RAGUSA NON HA MAI ASCOLTATO GLI AMMI… - augusteo60 : RT @nelloscavo: La Procura di Ragusa precisa: non ci sono inchieste sulla gestione delle Ong nei soccorsi in mare, ma 'soltanto su un episo… - augustoillu : RT @DinamoPress: Perquisizioni in tutte le sedi di @RescueMed e sulla #MareJonio. L’accusa è sempre la stessa: #favoreggiamento dell’immigr… - Ratopado : RT @ANSA_med: Migranti: 5.306 sbarcati quest'anno, 4.029 respinti in Libia. Mediterranea, 'serve un patto tra le istituzioni e le ong' | #A… -