Olimpiadi | Comitato organizzatore Tokyo 2020 | entreranno 12 membri femminili nel consiglio

(Di martedì 2 marzo 2021), 2 mar. (Adnkronos) – Ildiha nominato 12 donne nel suoesecutivo nel tentativo di “ripristinare la fiducia” dopo le osservazioni sessiste dell’ex presidente Yoshiro Mori. Il Ceo diToshiro Muto ha detto ai giornalisti dopo una riunione delesecutivo che il totale deidelfemminile sarà aumentato a 19 dagli attuali sette, rappresentando circa il 40% rispetto al 20%. Il numero totale deidelsalirà a 45 dagli attuali 34. Muto non ha rivelato i dettagli delle 12 donne, aggiungendo che saranno ufficialmente approvati nella riunione del...

Il Tempo

Tokyo, 2 mar. (Adnkronos) - Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 ha nominato 12 donne nel suo consiglio esecutivo nel tentativo di "ripristinare la fiducia" dopo le osservazioni sessiste dell'ex pr ...Confcommercio di Lombardia e Veneto siglano un accordo con il Comitato Olimpico per valorizzare le imprese, il turismo e i servizi in vista dei Giochi del 2026.