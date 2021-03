Olimpia Lubiana-Virtus Bologna oggi | EuroCup basket | orario | tv | programma | streaming

(Di martedì 2 marzo 2021) Lascenderà in campoalle 20.30 contro l’, in un match valido per la seconda fase a gironi di2020-2021. La V-Nere al momento hanno vinto tutti e quattordici i match disputati nella seconda competizioni continentale e con gli sloveni si giocano la certezza matematica del primo posto nel girone G. Al momento, infatti, i bolognesi sono già qualificati per il prossimo turno, ma in caso di sconfitta si ritroverebbero con lo stesso record di. La partita sarà visibile in direttasulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un canestro di questo appassionante incontro di ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna EuroCup basket in DIRETTA: le VNere vogliono mantenere l’imbattibilità -… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpia Lubiana

OA Sport

... con la trasferta di, Bologna tornerà in campo per completare le Top 16 di Eurocup dopo la ... Non si potrà concedere nulla né alle velleità del Cedevita, che a sua volta, con un record ...Commenta per primo A inizio settimana è stato esonerato dal Maribor Mauro German Camoranesi, che paga la sconfitta interna contro il Celje e il secondo posto in campionato a - 2 dall'. L'ex giocatore della Juventus sedeva sulla panchina della prestigiosa squadra slovena da settembre 2020.La Virtus Bologna scenderà in campo oggi alle 20.30 contro l'Olimpia Lubiana, in un match valido per la seconda fase a gironi di Eurocup basket 2020-2021. La V-Nere al momento hanno vinto tutti e quat ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Cedevita Lubiana-Virtus Bologna, match valevole per la quinta giornata delle To ...