Ognun per sé, l'Ue per tutti: continua il caos europeo sui vaccini (Di martedì 2 marzo 2021) La mossa di Austria e Danimarca di muoversi in autonomia sui vaccini di seconda generazione per le varianti del covid e di annunciare partnership con Israele per la produzione del siero porta tutti i segni del fallimento della campagna vaccinale europea. Ma in Commissione Ue la prendono come se non fossero stati loro a proporre mesi fa l’Unione europea della sanità. “Le vaccinazioni sono responsabilità degli Stati membri”, sottolinea a più riprese il portavoce di Ursula von der Leyen, Eric Mamer che anche oggi, con gli altri portavoce di Palazzo Berlaymont al briefing quotidiano con la stampa, ha dovuto controbattere al fuoco di fila di domande su una campagna vaccinale europea che non decolla, tanto che gli Stati tentano di organizzarsi da soli. Non è la fine dell’Ue (non ancora per lo meno), ma certo in queste condizioni nemmeno l’Unione della ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) La mossa di Austria e Danimarca di muoversi in autonomia suidi seconda generazione per le varianti del covid e di annunciare partnership con Israele per la produzione del siero portai segni del fallimento della campagna vaccinale europea. Ma in Commissione Ue la prendono come se non fossero stati loro a proporre mesi fa l’Unione europea della sanità. “Le vaccinazioni sono responsabilità degli Stati membri”, sottolinea a più riprese il portavoce di Ursula von der Leyen, Eric Mamer che anche oggi, con gli altri portavoce di Palazzo Berlaymont al briefing quotidiano con la stampa, ha dovuto controbattere al fuoco di fila di domande su una campagna vaccinale europea che non decolla, tanto che gli Stati tentano di organizzarsi da soli. Non è la fine dell’Ue (non ancora per lo meno), ma certo in queste condizioni nemmeno l’Unione della ...

giuspalt : RT @HuffPostItalia: Ognun per sé, l'Ue per tutti: continua il caos europeo sui vaccini - HuffPostItalia : Ognun per sé, l'Ue per tutti: continua il caos europeo sui vaccini - beattrix369 : RT @VezzoliNarciso: @beattrix369 @DReqvenge2020 Robin Hood e Little John van per la foresta Ed ognun con l'altro ride e scherza come vuol S… - VezzoliNarciso : @beattrix369 @DReqvenge2020 Robin Hood e Little John van per la foresta Ed ognun con l'altro ride e scherza come vu… - pdvallearno : @MarcoFinizio74 @lageloni Infatti. Lascia il tempo che trova. Porta acqua solo ai teorici del con Conte e del senza… -