Offerte Windtre mobile: Giga illimitati anche per clienti Easy Pay (Di martedì 2 marzo 2021) Le Offerte Windtre mobile si fanno sempre più interessanti e adesso il gestore è intenzionato a proporre ai già clienti Windtre promo studiate ad hoc con minuti, SMS e Giga illimitati, anche in 5G, della serie MIA +Unlimited e MIA Unlimited. Dal 4 Marzo 2021, eccetto eventuali modifiche, lo switch offerta con le nuove tariffe MIA disponibili dallo scorso 11 Febbraio 2021 della gamma +Unlimited, Unlimited e le MIA 30, 50, 80 e 120, sarà possibile anche da parte dei già clienti selezionati che hanno attiva un’offerta su metodo di pagamento Easy Pay. Si specifica che sono in arrivo anche le Offerte MIA Call Your Country Unlimited e MIA Call Your Country +Unlimited per i ... Leggi su promotelefoniche (Di martedì 2 marzo 2021) Lesi fanno sempre più interessanti e adesso il gestore è intenzionato a proporre ai giàpromo studiate ad hoc con minuti, SMS ein 5G, della serie MIA +Unlimited e MIA Unlimited. Dal 4 Marzo 2021, eccetto eventuali modifiche, lo switch offerta con le nuove tariffe MIA disponibili dallo scorso 11 Febbraio 2021 della gamma +Unlimited, Unlimited e le MIA 30, 50, 80 e 120, sarà possibileda parte dei giàselezionati che hanno attiva un’offerta su metodo di pagamentoPay. Si specifica che sono in arrivoleMIA Call Your Country Unlimited e MIA Call Your Country +Unlimited per i ...

NewsAndroid_eu : WindTre Per Te, offerte con giga illimitati dal 4 marzo: tutti i dettagli e come attivarle - - teknokulturaa : WindTre Per Te, offerte con giga illimitati dal 4 marzo: tutti i dettagli e come attivarle - - infoitscienza : WindTre propone ai già clienti Easy Pay offerte della gamma MIA a partire da 6,99€ al mese - infoitscienza : WINDTRE per te: dal 4 Marzo 2021 offerte con Giga illimitati anche per già clienti Easy Pay - infoitscienza : WindTre lancia offerte contro Kena e LycaMobile: a partire da 6,99 euro fino a 100 GB -