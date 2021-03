Nuovo Dpcm,”A breve la diretta”. Ma c’è una novità assoluta (Di martedì 2 marzo 2021) I Nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), il primo del Nuovo governo, non sarà illustrato dal premier Mario Draghi bensì dai ministri per gli Affari regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, alle ore 18,45. Alla conferenza stampa prenderanno parte anche il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Tra le novità del Nuovo decreto, le scuole chiuse in zona rossa con la facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti. E’ questa, a quanto si apprende, la linea decisa nella cabina di regia a Palazzo Chigi. Questa soluzione recepisce in sostanza le indicazioni del Cts sulle scuole e porta ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 marzo 2021) Idecreto del presidente del Consiglio dei Ministri (), il primo delgoverno, non sarà illustrato dal premier Mario Draghi bensì dai ministri per gli Affari regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, alle ore 18,45. Alla conferenza stampa prenderanno parte anche il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Tra ledeldecreto, le scuole chiuse in zona rossa con la facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti. E’ questa, a quanto si apprende, la linea decisa nella cabina di regia a Palazzo Chigi. Questa soluzione recepisce in sostanza le indicazioni del Cts sulle scuole e porta ...

