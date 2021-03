Nuovo dpcm, stop scuole in zone alta incidenza. Ma le Regioni sollevano obiezioni. Alle 18.45 conferenza stampa Gelmini-Speranza (Di martedì 2 marzo 2021) È il giorno del Nuovo dpcm. Restrizioni, spostamenti, assembramenti, misure anti-Covid. Si è tenuta in mattinata a palazzo Chigi la riunione della cabina di regia del presidente del... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 marzo 2021) È il giorno del. Restrizioni, spostamenti, assembramenti, misure anti-Covid. Si è tenuta in mattinata a palazzo Chigi la riunione della cabina di regia del presidente del...

Agenzia_Ansa : In arrivo il nuovo Dpcm con le regole fino a Pasqua. Ecco le misure in pillole #ANSA - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - planetpaul65 : RT @repubblica: ?? Nuovo Dpcm, finito incontro governo-regioni: scuole sempre chiuse in zona rossa, nelle altre ad alto contagio scelta a en… - Activnews24 : ?? Nuovo #Dpcm Draghi, oggi conferenza ma senza il Presidente del Consiglio. Presenti Gelmini e Speranza -