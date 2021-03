Nuovo dpcm, stop scuole in zone ad alta incidenza. Atteso Dpcm, scontro con le Regioni. Gelmini-Speranza parlano alle 18.45 (Di martedì 2 marzo 2021) È il giorno del Nuovo Dpcm. Restrizioni, spostamenti, assembramenti, misure anti-Covid. Si è tenuta in mattinata a palazzo Chigi la riunione della cabina di regia del presidente del... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 2 marzo 2021) È il giorno del. Restrizioni, spostamenti, assembramenti, misure anti-Covid. Si è tenuta in mattinata a palazzo Chigi la riunione della cabina di regia del presidente del...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm Covid, conferenza stampa Gelmini - Speranza alle 18.45 Il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza terranno una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 18.45 per illustrare i contenuti del nuovo Dpcm. All'incontro con i giornalisti parteciperanno il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.

Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse» Il Sole 24 ORE Covid-19, le varianti corrono in tutto il territorio nazionale: la circolazione di quella inglese è sopra il 50% Intorno alle ore 12 è stata convocata d’urgenza una Conferenza delle Regioni alla presenza del ministro della Salute Roberto Speranza, del ministro agli Affari Regionali Mariastella Gelmini, del minis ...

