Nuovo DPCM, Speranza: “Sulla scuola misure necessarie e importanti che possono metterci nelle condizioni di governare il contagio”. (Di martedì 2 marzo 2021) "L'innovazione più rilevante di questo DPCM, nel merito, riguarda le scuole. La variante inglese, in questo momento prevalente, ha una particolare capacità purtroppo di penetrazione nelle fasce generazionali più giovani" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) "L'innovazione più rilevante di questo, nel merito, riguarda le scuole. La variante inglese, in questo momento prevalente, ha una particolare capacità purtroppo di penetrazionefasce generazionali più giovani" L'articolo .

Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - TgLa7 : ??Nuovo #Dpcm: scuola in Dad nelle zone rosse e nei territori dove su 100mila abitanti darà pari o superiore a 250 c… - Rodica17957578 : RT @Patty66509580: Nuovo Dpcm, Draghi firma il decreto ma non spiegherà le misure: in conferenza stampa i ministri Speranza e Gelmini http… - Maurizio62 : RT @Cartabellotta: Impianto conservativo nuovo #DPCM non coerente con risalita curve, rapida diffusione #varianti e carenza #vaccini Dov'è… -