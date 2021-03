Nuovo Dpcm, scuole chiuse in zona rossa e nelle aree con 250 positivi ogni 100mila abitanti. Cts ha mostrato i dati contagi scuole. Alle 18.45 conferenza stampa (Di martedì 2 marzo 2021) E' terminata dopo circa un'ora la riunione della cabina di regia sul Covid del premier Draghi con i ministri a Palazzo Chigi in cui si definiscono le misure del Nuovo Dpcm in vigore fino a dopo Pasqua e a partire dal 6 marzo. Conclusa anche la cabina di regia tra governo ed enti locali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) E' terminata dopo circa un'ora la riunione della cabina di regia sul Covid del premier Draghi con i ministri a Palazzo Chigi in cui si definiscono le misure delin vigore fino a dopo Pasqua e a partire dal 6 marzo. Conclusa anche la cabina di regia tra governo ed enti locali. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm marzo 2021: oggi la firma. A che ora è la conferenza stampa Oggi è il giorno del nuovo Dpcm con le restrizioni anti Covid che - da sabato 6 marzo al 6 aprile - sostituirà il Dpcm 16 gennaio attualmente in vigore. Il premier Maio Draghi firmerà oggi il Dpcm: lo si è appreso da ...

Covid, conferenza stampa Gelmini - Speranza alle 18.45 Il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza terranno una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 18.45 per illustrare i contenuti del nuovo Dpcm. All'incontro con i giornalisti parteciperanno il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. 2 ...

Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse» Il Sole 24 ORE Covid, oggi il primo Dpcm di Draghi: scuole chiuse in zona rossa e nelle aree ad alto contagio ROMA - Ministri e Regioni da Mario Draghi per chiudere il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid, la cui firma dovrebbe arrivare in giornata. Ma il presidente del Consiglio, al contrario della ...

Covid, in zona rossa quattro Comuni del Vibonese I Comuni di Briatico, Dasà, Gerocarne e Sorianello, tutti in provincia di Vibo Valentia, entrano in zona rossa. La misura sarà in vigore dalle 22 di oggi, 2 marzo, a tutto il 17 marzo 2021. È quanto s ...

